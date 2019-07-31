Как восстановить порядок в городе и перестать пугаться призраков
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Близкая к критической ситуация в Москве, сложившаяся в последние недели вследствие протестов и их жесткого подавления, может быть разрешена серией шагов, которые изымут у силовиков влияние на политические процессы, оставив им только технический контроль за порядком на улицах.
Нарастающий конфликт в российской столице может разрешиться разными способами. Пока действия силовиков, возбуждение уголовных дел против участников протестов и официальные заявления мэра Москвы Сергея Собянина способны создать впечатление, что правоохранители и значительная часть истеблишмента настроены на жесткое подавление протестов. Линия на демонстрацию силы и подавления оранжевых сценариев сейчас превалирует, но одновременно заметна готовность на ограниченные уступки, отмечает политолог Евгений Минченко. Мосгоризбирком рекомендовал зарегистрировать яблочника Сергея Митрохина и признал действительными отбракованные окружными комиссиями ранее 5000 подписей за регистрацию других кандидатов.
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