От редакции
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Русский атомный ветер

Почему о радиационных выбросах в России мы узнаем с Запада

Ученые 32 стран подтвердили, что рутений-106 пришел в Европу с Урала

Группа ученых из 32 стран подтвердила версию, что шлейф радиоактивного рутения-106, накрывший страны Европы осенью 2017 г., появился в результате техногенной утечки на заводе «Маяк» на Урале. Это подкрепляет сомнения в качестве мониторинга российских атомщиков за утечками и полноте и прозрачности их данных о радиоактивной безопасности.

Первыми о плывущем со стороны России облаке рутения-106 в октябре 2017 г. сообщили немецкие и французские лаборатории, уточнившие: уровень радиоактивного заражения безопасен для здоровья человека. Исследователи предполагали, что источником мог стать выброс на предприятии в России или Казахстане в конце сентября, но «Росатом» отверг эту версию, а государственная межведомственная комиссия его поддержала.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике