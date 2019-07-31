Почему о радиационных выбросах в России мы узнаем с Запада

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Группа ученых из 32 стран подтвердила версию, что шлейф радиоактивного рутения-106, накрывший страны Европы осенью 2017 г., появился в результате техногенной утечки на заводе «Маяк» на Урале. Это подкрепляет сомнения в качестве мониторинга российских атомщиков за утечками и полноте и прозрачности их данных о радиоактивной безопасности.

Первыми о плывущем со стороны России облаке рутения-106 в октябре 2017 г. сообщили немецкие и французские лаборатории, уточнившие: уровень радиоактивного заражения безопасен для здоровья человека. Исследователи предполагали, что источником мог стать выброс на предприятии в России или Казахстане в конце сентября, но «Росатом» отверг эту версию, а государственная межведомственная комиссия его поддержала.