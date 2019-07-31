Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Обреченное восстание

Авантюризм руководителей восстания и цинизм Кремля привели к громадным жертвам

Историк Павел Аптекарь о трагедии Варшавского восстания 1944 г.

Трагедия вспыхнувшего 75 лет назад, 1 августа 1944 г., Варшавского восстания – это классический пример близорукости и цинизма государственных деятелей и военачальников, пожертвовавших жизнями сотен тысяч повстанцев, солдат и мирных жителей польской столицы для реализации своих политических планов послевоенного устройства Польши.

Польша Сталина и Польша Миколайчика

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