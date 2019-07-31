Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Обреченное восстание
Авантюризм руководителей восстания и цинизм Кремля привели к громадным жертвам
Историк Павел Аптекарь о трагедии Варшавского восстания 1944 г.
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Повстанцы в Варшаве отважно сражались против нацистов, но потерпели поражение из-за недостатка помощи извне
AFP
Трагедия вспыхнувшего 75 лет назад, 1 августа 1944 г., Варшавского восстания – это классический пример близорукости и цинизма государственных деятелей и военачальников, пожертвовавших жизнями сотен тысяч повстанцев, солдат и мирных жителей польской столицы для реализации своих политических планов послевоенного устройства Польши.
Польша Сталина и Польша Миколайчика
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