От редакции
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Смертные котировки

К чему ведет экономия на терапии от ВИЧ в России

Смертность среди людей с ВИЧ выросла за три года на треть, эпидемию остановить не удается

В России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина, сообщил Роспотребнадзор, что угрожает жизни и здоровью людей, живущих с ВИЧ, которые регулярно недополучают антиретровирусные (АРВ) препараты, и повышает риск эпидемии ВИЧ.

Людей, живущих с ВИЧ, в России много, а денег на АРВ-препараты у Минздрава мало, поэтому он попытался снизить закупочные цены и уперся в отказ поставщиков участвовать в аукционах по ламивудину. Они срываются третий раз, поскольку цена оказалась ниже себестоимости. Если этот препарат выпадает из схемы лечения, то у ВИЧ может выработаться устойчивость к нему, отмечает глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

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