Когда ректоры опережают полицию

Лоялисты предлагают ужесточить наказание для участников акций, но такие инициативы в прошлом проваливались

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Акции протеста вызвали ожидаемый отклик лоялистов, готовых в инициативном порядке преследовать участников не согласованных с властями акций и предлагающих свои рецепты ужесточения наказания для митингующих. Такие заявления – не редкость, это попытки страхом удержать дома потенциальных протестующих.

Накануне акции 3 августа депутат-единоросс Михаил Старшинов предложил продлить сроки задержания участников несанкционированных акций с нынешних 3 до 72 часов, а штраф для граждан за первое нарушение повысить «с нынешних 10 000–20 000 до 1 млн руб., чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона» (цитата по ТАСС). Но тогда административный штраф будет больше штрафов за многие уголовные преступления, что станет правовым нонсенсом.