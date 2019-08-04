Когда ректоры опережают полицию
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Акции протеста вызвали ожидаемый отклик лоялистов, готовых в инициативном порядке преследовать участников не согласованных с властями акций и предлагающих свои рецепты ужесточения наказания для митингующих. Такие заявления – не редкость, это попытки страхом удержать дома потенциальных протестующих.
Накануне акции 3 августа депутат-единоросс Михаил Старшинов предложил продлить сроки задержания участников несанкционированных акций с нынешних 3 до 72 часов, а штраф для граждан за первое нарушение повысить «с нынешних 10 000–20 000 до 1 млн руб., чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона» (цитата по ТАСС). Но тогда административный штраф будет больше штрафов за многие уголовные преступления, что станет правовым нонсенсом.
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