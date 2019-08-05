Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Компания недели: «Ядрово»

Кому нужен токсичный актив

Покупка подмосковного полигона «Ядрово» еще не означает обеления рынка

На прошлой неделе печально известный выбросами свалочного газа и протестами подмосковный полигон «Ядрово» купила компания «Весна», принадлежащая племяннику директора ФСБ Дмитрию Бортникову.

Сделка вызвала интерес не только из-за этой родственной подробности (тут много вопросов, начиная с того, знал ли о ней дядя, но мы сейчас не об этом). Многие удивились, что такой актив, токсичный во всех смыслах слова, можно продать и тем более зачем-то купить. Я же предлагаю со всей серьезностью, на которую способна деловая газета, рассмотреть этот актив. Ведь покупку можно считать признаком долгожданного обеления рынка полигонов. То есть можно было бы считать, если бы не племянник и суд.

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