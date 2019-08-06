От редакции
Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: Позолоченная память о застое

Как позолотить память о застое

Нарастание идеализации советской власти позднего СССР идет быстрее, чем улучшение восприятия власти действующей

Многолетний опрос «Левада-центра» об оценках россиянами государства времен позднего СССР стал своего рода термометром настроений в социуме, по которому можно судить об отношении граждан к происходящему в стране сейчас – и оно стабильно негативное.

Опрос проводится уже 21 год, за это время образ советской власти в 1970–1980-х гг. заметно корректировался. В 1998 г. ее характерными чертами россияне чаще всего называли близость к народу, законность, прочность, со временем эти установки стали слабеть, но оставались ведущими. В июне 2019 г. больше всего – в 2,6 раза – уменьшилась доля респондентов, считающих советскую власть «своей», в 1,3 раза – «законной». А вот доля тех, кто считает ее «близкой людям», почти не уменьшилась; «справедливой» – даже выросла в 1,3 раза.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике