Как позолотить память о застое
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Многолетний опрос «Левада-центра» об оценках россиянами государства времен позднего СССР стал своего рода термометром настроений в социуме, по которому можно судить об отношении граждан к происходящему в стране сейчас – и оно стабильно негативное.
Опрос проводится уже 21 год, за это время образ советской власти в 1970–1980-х гг. заметно корректировался. В 1998 г. ее характерными чертами россияне чаще всего называли близость к народу, законность, прочность, со временем эти установки стали слабеть, но оставались ведущими. В июне 2019 г. больше всего – в 2,6 раза – уменьшилась доля респондентов, считающих советскую власть «своей», в 1,3 раза – «законной». А вот доля тех, кто считает ее «близкой людям», почти не уменьшилась; «справедливой» – даже выросла в 1,3 раза.
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