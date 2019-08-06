Как позолотить память о застое

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Многолетний опрос «Левада-центра» об оценках россиянами государства времен позднего СССР стал своего рода термометром настроений в социуме, по которому можно судить об отношении граждан к происходящему в стране сейчас – и оно стабильно негативное.

Опрос проводится уже 21 год, за это время образ советской власти в 1970–1980-х гг. заметно корректировался. В 1998 г. ее характерными чертами россияне чаще всего называли близость к народу, законность, прочность, со временем эти установки стали слабеть, но оставались ведущими. В июне 2019 г. больше всего – в 2,6 раза – уменьшилась доля респондентов, считающих советскую власть «своей», в 1,3 раза – «законной». А вот доля тех, кто считает ее «близкой людям», почти не уменьшилась; «справедливой» – даже выросла в 1,3 раза.