Игра на ненависти

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Стремительно набирающее обороты уголовное дело о массовых беспорядках по следам митингов за допуск оппозиции к выборам в Москве и сопровождающая его информационная кампания призваны, очевидно, морально оправдать непропорциональное применение силы правоохранителями при разгоне акций (больше 2300 задержанных за два дня). Но одновременно это работает и на манипулятивное повышение градуса негатива в отношении силовиков в обществе и, не исключено, провокации реального насилия на предстоящих акциях. Это крайне опасная игра, ответом граждан на которую может быть только подчеркнуто мирный, ненасильственный характер будущих митингов.

Число обвиняемых по делу о беспорядках растет на глазах: к вечеру понедельника было известно о 10 обвиняемых, из них девять уже арестованы, один в розыске. Первым назвал акцию за допуск оппозиции на выборы «массовыми беспорядками» мэр Сергей Собянин, поддержав действия правоохранителей на акции 27 июля, вскоре СКР возбудил дело по ст. 212 УК. Как следует из обнародованных в судах материалов, под «массовые беспорядки» (которые в УК описаны как действия с применением насилия, оружия, взрывчатки, уничтожение имущества, а также вооруженное сопротивление представителю власти) подпадают, в частности, упавший рядом с полицейским оцеплением бумажный стаканчик и касание обмундирования бойца ОМОНа. Уровень драматизации и криминализации таких действий очевидно превосходит даже сюжеты болотного дела, в материалах которого фигурировали «скол зубной эмали» и метание лимонов, наряду, впрочем, с сорванными с омоновцев шлемами и перевернутыми кабинками биотуалетов.