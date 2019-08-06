Когда прокуратура тянется к детям

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Запугивание силовиками участников митингов за допуск независимых кандидатов к выборам в Москве перешло в новую, критически острую фазу: у демонстрантов грозят забирать детей, чего не делают даже в отношении осужденных за терроризм.

До сих пор силовики, стараясь осадить протест в Москве, делали ставку на задержания, аресты, штрафы и уголовные дела, теперь прокуратура Москвы требует в суде лишить супружескую пару родительских прав за то, что родители приняли «незаконное участие» в «несанкционированном митинге» 27 июля с годовалым сыном и, «эксплуатируя ребенка», дали его подержать при проходе через оцепление Сергею Фомину – человеку, который потом стал обвиняемым по делу о «массовых беспорядках». Здесь прокуратура воспроизводит характеристику происходившего на улицах Москвы и действий правоохранителей для обоснования неоправданно жесткого разгона, который сам по себе требует правовой оценки. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, говоря об акции 27 июля, напоминает, что основная задача правоохранительных органов во время проведения публичных мероприятий – защита мирных демонстрантов и их прав, а несоблюдение формальной процедуры уведомления само по себе не должно было привести к разгону акции – это решение ЕСПЧ, которое обязательно для исполнения в России.