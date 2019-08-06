Химера жизненного цикла
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В последние годы в России активно пропагандируются контракты «жизненного цикла», и даже Владимир Путин выступает в их поддержку, давая поручения по расширению такой практики. «Будущее строительной отрасли за ними», – заявляет представитель компании, заключившей такой контракт. Обычно (за исключением экзотического случая, когда это индивидуальный предприниматель) стороной контракта выступает компания, или юридическое лицо.
Мы так привыкли к существованию в нашей жизни юрлиц, что перестаем учитывать их фундаментальное отличие от физических лиц – живых людей (глава СКР Александр Бастрыкин даже предлагает ввести для юридических лиц уголовную ответственность). Между тем, по удачному выражению Юваля Ноя Харари, это «фикция, порожденная коллективным воображением». И, добавим, закрепленная правом – без юридического оформления никаких юрлиц бы не было, как не было их во Франции при Наполеоне, при том что его Гражданский кодекс был в то время самым прогрессивным и послужил образцом для многих стран. Юрлица получили признание в праве только во второй половине XIX в.
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