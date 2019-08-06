Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Химера жизненного цикла

Химера жизненного цикла

Экономист Кирилл Янков о том, как подстраховаться на случай преждевременной смерти компаний, заключивших долгосрочные договоры

В последние годы в России активно пропагандируются контракты «жизненного цикла», и даже Владимир Путин выступает в их поддержку, давая поручения по расширению такой практики. «Будущее строительной отрасли за ними», – заявляет представитель компании, заключившей такой контракт. Обычно (за исключением экзотического случая, когда это индивидуальный предприниматель) стороной контракта выступает компания, или юридическое лицо.

Мы так привыкли к существованию в нашей жизни юрлиц, что перестаем учитывать их фундаментальное отличие от физических лиц – живых людей (глава СКР Александр Бастрыкин даже предлагает ввести для юридических лиц уголовную ответственность). Между тем, по удачному выражению Юваля Ноя Харари, это «фикция, порожденная коллективным воображением». И, добавим, закрепленная правом – без юридического оформления никаких юрлиц бы не было, как не было их во Франции при Наполеоне, при том что его Гражданский кодекс был в то время самым прогрессивным и послужил образцом для многих стран. Юрлица получили признание в праве только во второй половине XIX в.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике