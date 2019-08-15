Оберег от ФСБ

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Возмутивший научное сообщество приказ Миннауки, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и международными организациями, выглядит отсылкой к советским практикам и шпиономании тех лет. Но сейчас такие вредные для развития науки ограничения нежизнеспособны, их появление похоже в первую очередь на попытку чиновников прикрыть свои тылы в случае новых претензий силовиков к ученым.
Приказ министра Михаила Котюкова от 11 февраля 2019 г., копию которого опубликовала газета «Троицкий вариант», обязывает все научные организации за пять дней уведомлять министерство о планируемой встрече сотрудников с иностранными гражданами, встречаться с ними минимум по двое, обо всех контактах в нерабочее время сообщать руководству. Министерство подчеркнуло, что это лишь рекомендации, но утвердить их обязаны все подведомственные организации.
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