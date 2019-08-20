Мобилизация расследователей
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Поиск врагов России, вмешивающихся в российские выборы, ширится: в ответ на московские протесты вслед за давно работающей группой в Совете Федерации о создании своей спецкомиссии объявила Госдума. Решение логичное, но едва ли эффективное: появление комиссии способно продемонстрировать единство парламента по принципиальной для Кремля теме, но массово мобилизовать избирателей – уже нет.
В состав комиссии, о создании которой было объявлено в понедельник, войдут представители всех четырех фракций. Практика создания таких комиссий основательно подзабыта: в 2011 г. лидеры парламентской оппозиции грозили инициировать совместное расследование фальсификаций на думских выборах, но быстро сдали назад. Новая комиссия займется «расследованием фактов вмешательства иностранных государств» в дела России (цитата по «РИА Новости»), фактически – поиском свидетельств того, что акции протеста организованы на Западе (тут депутаты могут брать пример с расследования СКР массовых беспорядков, которых не было, а обвиняемые есть).
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