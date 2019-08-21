От редакции

Почему Россия скрывает последствия взрыва под Северодвинском

Российские власти пытаются представить ядерную безопасность внутренним делом

Информация о том, что четыре российские мониторинговые станции перестали передавать данные о радиационной обстановке, взволновала международных наблюдателей, но не российские власти, которые, похоже, исходят из того, что ядерная безопасность – исключительно их внутреннее дело.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщила, что 10 и 13 августа данные перестали передавать четыре мониторинговые радионуклидные станции – в Дубне, Кирове, чукотском Билибине и алтайском Залесове. Это произошло после того, как 8 августа в Архангельской области при испытании нового образца военной техники произошел взрыв реактивной двигательной установки с изотопным источником питания.

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