Почему будущее невнятно

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Мало кто из россиян планирует свое будущее, особенно на годы вперед, показал августовский опрос ФОМа, что свидетельствует не просто о невнятных перспективах, но и о социальном пессимизме, т. е. неверии в те планы и стратегии, о которых люди слышат от руководителей страны.

На длительный срок (более 10 лет) планируют жизнь 16% опрошенных ФОМом, что, видимо, немало в российских реалиях, и это в основном молодежь. С возрастом эта доля сокращается – с 26% среди 18–30-летних до 12% среди тех, кому 46–60 лет. Самая большая группа – 41% – планирует жизнь только на короткий срок (до одного года). Склонность к долгосрочному планированию предполагает опору на собственные силы, личную ответственность, отмечает социолог ФОМа Григорий Кертман, такую ставку чаще других демонстрирует молодежь (73%) и чем старше респонденты, тем меньше среди них тех, кто полагает, что их будущее в большей степени зависит от них самих. Это легко объяснимо: с возрастом количество развилок впереди и ресурсов уменьшается, что располагает к расчету на внешние обстоятельства. Но этому способствует и жизненный опыт: например, предпринимательство, дающее возможность рассчитывать на себя, придушено; госсектор, несущий традиции рутинной лояльности, растет.