Медицину снова лечат
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На девятом году оптимизации и перенастройки системы здравоохранения в России (при непосредственном участии Владимира Путина) президент сообщил, что первичное звено здравоохранения нужно реформировать, а заодно признать прошлые ошибки и копящиеся проблемы.
На совещании в Кремле на этой неделе Путин признал уже очевидное: в первичном звене «провал», реальная ситуация с зарплатами медиков, несмотря на данные статистики, «далека от идеала», врачей не хватает, полтысячи населенных пунктов остаются без первичной медпомощи. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила: каждое десятое здание, где оказывается первичная медпомощь, в аварийном состоянии и требует сноса или капремонта, замены требуют более 20 000 единиц техники (до 40%). По итогам совещания Путин поручил Скворцовой и социальному вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить программу модернизации первичного звена здравоохранения в целом, начав с повышения зарплат медикам.
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