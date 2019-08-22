От редакции
Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Медицину снова лечат

Медицину снова лечат

После 9 лет реформирования и оптимизации системы здравоохранения первичное звено снова нуждается в переменах

На девятом году оптимизации и перенастройки системы здравоохранения в России (при непосредственном участии Владимира Путина) президент сообщил, что первичное звено здравоохранения нужно реформировать, а заодно признать прошлые ошибки и копящиеся проблемы.

На совещании в Кремле на этой неделе Путин признал уже очевидное: в первичном звене «провал», реальная ситуация с зарплатами медиков, несмотря на данные статистики, «далека от идеала», врачей не хватает, полтысячи населенных пунктов остаются без первичной медпомощи. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила: каждое десятое здание, где оказывается первичная медпомощь, в аварийном состоянии и требует сноса или капремонта, замены требуют более 20 000 единиц техники (до 40%). По итогам совещания Путин поручил Скворцовой и социальному вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить программу модернизации первичного звена здравоохранения в целом, начав с повышения зарплат медикам.

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