Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: Вещь недели: Крылатая ракета «Томагавк»

Откуда прилетит ракета

Договор о ракетах средней и меньшей дальности умер не только на бумаге

На прошлой неделе в США прошли испытания крылатой ракеты «Томагавк» с установки наземного базирования на дальность, превышающую 500 км, т. е. ранее запрещенную ушедшим в историю 2 августа Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ответ на это президент России Владимир Путин дал указания принять симметричные меры, т. е., очевидно, в скором времени в России на такую же дальность будет испытана отечественная крылатая ракета – видимо, тоже изначально «морская», как и «Томагавк», ракета «Калибр».

Российские официальные лица не преминули подчеркнуть, что столь быстрое испытание ракеты говорит о том, что работы по ней велись давно, и обвинения в российских нарушениях ДРСМД были для США лишь поводом для разрушения договора. Финансирование разработки сухопутной версии «Томагавка» действительно было открыто конгрессом еще больше года назад, однако было настолько незначительным, что ракету запустили с полукустарной пусковой установки. Можно предположить, что российский ответ обойдется еще дешевле.

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