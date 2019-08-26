Кремлевская психотерапия

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Публичные заявления Владимира Путина о его обеспокоенности состоянием российской экономики и реальными доходами населения – повод для беспокойства и экспертов, и обывателей. Президент или не вполне отдает себе отчет в положении дел, или же занимается коллективной психотерапией – но это не то, что хотели бы от него услышать.

На совещании по экономическим вопросам в Кремле с участием министров финансов и экономического развития, помощника по экономике и главы Центробанка Путин заявил, что динамика роста ВВП страны «удовлетворить не может», а «реальные доходы людей растут медленно <...> такое положение дел не может не вызывать беспокойства». По данным Росстата, которые привел на заседании президент, в первом полугодии 2019 г. экономика в годовом выражении выросла на 0,7% (ориентир согласно уточненному в апреле макропрогнозу Минэкономразвития – 1,3%), реальные доходы (эти цифры Путин не называл) сократились на 1,3% (ориентир – рост на 1%), а до того снижались пять лет подряд. Слова про медленный рост доходов можно воспринимать разве что как сарказм в координатах «отрицательного роста» – т. е. реальные доходы продолжают сокращаться, но не так быстро, как, например, в I квартале (минус 2,5%). Но если это была шутка, то на нее никто из собеседников президента, кажется, не ответил, а если ошибка – то, по крайней мере в открытой части совещания, никто его не поправил.