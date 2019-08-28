Хирургическое вмешательство в госполитику здравоохранения

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Серийные увольнения врачей из городских и областных поликлиник и больниц из-за перегрузки и низких зарплат наглядно демонстрируют проблемы госполитики в области здравоохранения, опровергая статистические успехи в части роста благосостояния медиков в регионах.

В августе в Нижнем Тагиле заявления об увольнении написали врачи сразу двух больниц, подчиненных министерству здравоохранения Свердловской области. Сначала уволились хирурги Демидовской городской больницы, в результате плановое лечение в ней приостановилось, а пациентов распределили в горбольницы № 1 и № 4, где нагрузка на хирургов и так была высока (по словам завотделением хирургии, на каждого из них приходилось по 10 ночных дежурств ежемесячно плюс дневные смены). Вскоре заявления об увольнении написали все хирурги горбольницы № 1 – причина та же, что и у коллег: большая нагрузка и не соответствующая ей, по мнению медиков, оплата труда, правовая незащищенность. Возможно, проблема так и осталась бы на региональном уровне, а опустевшие хирургические отделения, не исключено, просто закрыли бы под видом оптимизации. Но после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цепочка массовых по местным масштабам увольнений врачей – это повод для «серьезной реакции» областных властей, минздрав Свердловской области направил в Нижний Тагил комиссию для выяснения всех деталей, после чего большинство хирургов забрали заявления. Об обстоятельствах, под влиянием которых медики изменили свое решение, ни чиновники от медицины, ни сами врачи рассказывать не стали.