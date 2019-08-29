Борис Джонсон пошел ва-банк

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Tobias SCHWARZ / AFP

До выхода Великобритании из ЕС (31 октября) осталось девять недель. И пять из них парламент, большинство членов которого выступают против жесткого Brexit, т. е. развода без соглашения, работать не будет.

Премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву отложить начало новой сессии на 14 октября. Та согласилась, но ее ответ – формальность. Дань традициям – особенность британской политики: премьер после избрания наносит визит монарху, сессия парламента начинается с выступления королевы. Но читает она речь, подготовленную правительством.