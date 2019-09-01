Разгоны на паузе

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Благополучное завершение не согласованной властями акции оппозиции против политических репрессий в субботу в Москве подтверждает мирный характер собственно шествий и митингов. В отсутствие ставки на брутальный разгон и массированное и чрезмерное применение силы полицейскими и росгвардейцами такие акции не приводят ни к массовому нарушению закона, ни к проблемам для городского хозяйства. После мирного шествия по московским бульварам 31 августа власти в будущем будет труднее найти устраивающие обывателей объяснения сурового подавления протестов.

Действия властей и силовиков можно, наверное, назвать образцово-показательным с точки зрения соблюдения 31-й статьи Конституции, гарантирующей гражданам России право на мирные манифестации. Люди прошли по маршруту, который мэрия отказалась согласовать под предлогом возможных помех движению в городе, однако по итогам акции сообщений о проблемах для движения не было. Полиция и Росгвардия, вопреки слухам о подготовке очередного свирепого разгона не согласованной властями манифестации, не только не мешали, а в чем-то даже содействовали движению участников «прогулки по бульварам» (полиция насчитала 750 человек, независимые счетчики – около 10 000), требуя только освободить проезжую часть и не призывая разойтись, как обычно.