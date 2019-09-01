От редакции
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Остановка разгонного блока

Разгоны на паузе

Одна обошедшаяся без задержаний несогласованная акция оппозиции не означает отказа власти от разгона новых митингов

Благополучное завершение не согласованной властями акции оппозиции против политических репрессий в субботу в Москве подтверждает мирный характер собственно шествий и митингов. В отсутствие ставки на брутальный разгон и массированное и чрезмерное применение силы полицейскими и росгвардейцами такие акции не приводят ни к массовому нарушению закона, ни к проблемам для городского хозяйства. После мирного шествия по московским бульварам 31 августа власти в будущем будет труднее найти устраивающие обывателей объяснения сурового подавления протестов.

Действия властей и силовиков можно, наверное, назвать образцово-показательным с точки зрения соблюдения 31-й статьи Конституции, гарантирующей гражданам России право на мирные манифестации. Люди прошли по маршруту, который мэрия отказалась согласовать под предлогом возможных помех движению в городе, однако по итогам акции сообщений о проблемах для движения не было. Полиция и Росгвардия, вопреки слухам о подготовке очередного свирепого разгона не согласованной властями манифестации, не только не мешали, а в чем-то даже содействовали движению участников «прогулки по бульварам» (полиция насчитала 750 человек, независимые счетчики – около 10 000), требуя только освободить проезжую часть и не призывая разойтись, как обычно.

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