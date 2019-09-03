Дистилляция массовых беспорядков

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Серия уголовных дел по следам летних акций протеста в Москве, получившая неофициальное название «московское дело», теряет обороты и едва ли обернется громким показательным процессом: второго болотного дела, похоже, из него не получится. Но сигналы неоднородны и разнонаправленны: прекращение дел пяти фигурантов – и одновременно новые задержания, первые реальные сроки для двух обвиняемых – и смягчение меры пресечения для двух других, провал в сборе доказательств массовых беспорядков – и новое дело об экстремизме. Но и рассчитывать на полный развал дела не приходится, к тому же в запасе у силовиков остается возможность дать ход массовому применению уголовного преследования по статье за неоднократные нарушения правил проведения митингов: база для этого в виде многочисленных штрафов и арестов у лидеров уличной оппозиции уже есть.

3 сентября стало важным днем сразу для нескольких фигурантов стремительно расследованного московского дела, которое объединяет дела о массовых беспорядках, о применении насилия против сотрудников Росгвардии и полицейских, о твите про детей силовиков и о неоднократном нарушении законодательства о проведении митингов. Все они – следствие акций протеста в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Главной новостью стало прекращение Следственным комитетом (СКР) уголовного преследования пяти обвиняемых (Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Егора Жукова) по делу о массовых беспорядках в связи с отсутствием состава преступления, трое уже вышли на свободу из СИЗО, получив право на реабилитацию. Это хорошая новость, хотя и неожиданная: так, один из освобожденных – Костенок даже признал вину: он бросил в полицейского пластиковую бутылку. Возможно, следствие решило избавиться от фигурантов, чьи действия заведомо не тянут на «массовые беспорядки» либо плохо задокументированы, – так сказать, дистиллировать обвинение. Однако и действия тех, кто остается обвиняемым по делу о беспорядках, не выглядят внушительно, и не похоже, что отсечение от процесса части фигурантов усиливает общую фабулу дела о массовых беспорядках.