От редакции
Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Москва-сортировочная

Москва-сортировочная

Быстрые и суровые приговоры за «насилие» против полицейских подтверждают особое место силовиков в российском обществе

Чрезмерно жесткие приговоры по «московскому делу» сродни психотерапии для силовиков: нового болотного дела не получается, но получается подтвердить их статус людей первого сорта, одно касание которых обывателем может обернуться для него несколькими годами колонии.

Дело о массовых беспорядках в Москве фактически развалилось, но за все, что в прямом и переносном смысле касается правоохранителей (ст. 318 УК), приговоры штампуются один за другим. К самому большому сроку – 5 годам лишения свободы – приговорен Владислав Синица за рассуждения в Twitter о рисках насилия для детей полицейских. 3,5 года получил Евгений Коваленко за то, что толкнул одного полицейского и бросил урну в сторону другого. К 3 годам – Кирилл Жуков за то, что дернул за шлем нацгвардейца. К такому же сроку – Иван Подкопаев за то, что распылил перцовый газ в сторону силовиков. К 2 годам – Данила Беглец за то, что потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих.

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