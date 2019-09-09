От редакции
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Уроки Зимбабве

Уроки Зимбабве

История правления Роберта Мугабе была слишком долгой, чтобы он вошел в историю как однозначно положительный герой

Политическая история Роберта Мугабе, правившего Зимбабве 37 лет и до последнего державшегося за власть, показывает, как контроль над силовиками и демагогические кампании против внешнего вмешательства позволяют долгие годы удерживать власть в бедной стране – но это хороший пример того, как важно вовремя оставить пост.

Смерть экс-президента Зимбабве в пятницу в Сингапуре на 96-м году жизни стала одной из главных мировых новостей. Власти страны объявили Мугабе национальным героем, а Владимир Путин выразил соболезнования нынешнему президенту Эммерсону Мнангагве, указав в телеграмме, что Мугабе «внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности».

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