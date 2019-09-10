Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4895 от 10.09.2019 под заголовком: Вещь недели: Самолет с заключенными

Почему Владимир Путин не приехал встречать самолет из Киева

В обмене заключенными с Украиной участвовало три лайнера — два с освобожденными и сбитый в 2014 году Boeing

На самом деле 7 сентября в обмене заключенными – или удерживаемыми лицами, как их корректно назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, – участвовало не два самолета, а три: два летающих и один разбившийся. Или, точнее сказать, сбитый.

В Boeing 777, летевшем 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур, было 298 человек, все они погибли.

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