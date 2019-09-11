От редакции
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Трамп без ястреба

Трамп без ястреба

После увольнения третьего советника по нацбезопасности, ястреба Джона Болтона, внешняя политика США станет еще более «трампоцентричной

Увольнение Джона Болтона с поста помощника президента США по вопросам национальной безопасности сделает внешнюю политику Вашингтона еще более «трампоцентричной», но не приведет к серьезному обострению международной обстановки. Накануне старта новой президентской кампании Дональд Трамп предпочтет вести более умеренную политику, чем советовал ему убежденный ястреб Болтон.

О том, что Трамп уволил третьего за три года своего пребывания в Белом доме помощника по нацбезопасности, Джона Болтона, проработавшего на этом посту около полутора лет, стало известно вечером во вторник. Отставка Болтона стала сюрпризом, которого давно ждали. Она назревала около полугода: его взгляды на международную ситуацию и образ действий США в мире отличались от президентских, Болтон пытался активно влиять на внешнеполитические решения и не стеснялся возражать Трампу. Теперь уже бывший помощник президента был ярко выраженным ястребом, он настаивал на ужесточении курса в отношении Ирана и России и противился смягчению напряженности с КНДР, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Последней каплей, приблизившей день его увольнения, могли стать попытки Болтона противодействовать соглашению с талибами и выводу войск из Афганистана.

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