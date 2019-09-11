Ловушка для фрилансера
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Отказ от работы в офисе и переход из «офисного планктона» во фрилансеры многими воспринимается как надежный рецепт нахождения оптимального баланса между работой и семьей, возможность более эффективно расходовать рабочее время и, в идеале, работать тогда, когда хочешь, а не тогда, когда надо. Однако исследования российских социологов показывают, что такие мечты часто не выдерживают проверки реальностью: фрилансеры куда чаще обычных работников трудятся в выходные и праздники, а также ночью, из-за чего проблема разрыва между работой и жизнью остается нерешенной.
Социолог Денис Стребков и экономист Андрей Шевчук из Лаборатории экономико-социальных проблем Высшей школы экономики, проанализировав графики работы российских фрилансеров и уровень их удовлетворенности соотношением работы и жизни, пишут о «ловушке гибкого графика»: автономия в распоряжении рабочим временем зачастую оборачивается самоэксплуатацией. У большинства сделавших выбор в пользу гибкого графика, как показала четвертая волна онлайновой «Переписи фрилансеров» в 2019 г. (выборка – 2410 человек), «рабочая неделя» по продолжительности заметно отличается от стандартной 40-часовой. Треть фрилансеров работает при этом меньше 35 часов в неделю (среди обычных работников таких 10%), но половина – больше 40 часов (5% у обычных), причем 27% фрилансеров работают больше 60 часов в неделю, т. е. их нагрузка в 1,5 раза превышает стандартную. Две трети обычных работников никогда не работают ночью (с 9 вечера до 6 утра), среди фрилансеров таких лишь 10%, причем каждый шестой работает по ночам ежедневно. Практически все выходные и праздники отдают работе треть фрилансеров и только 7% обычных работников. Совмещают оба варианта нестандартного графика, работая и днем, и в нерабочие дни, почти две трети фрилансеров.
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