Суеверная демократия
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Задержание и перспектива уголовного преследования называющего себя шаманом Александра Габышева, направлявшегося в Москву изгнать Владимира Путина, которого шаман называет демоном, – это следствие не только и не столько участия Габышева в протестных акциях, сколько серьезного отношения не последних представителей власти и спецслужб к суевериям и оккультным практикам.
В четверг попутчики Габышева сообщили, что вооруженные автоматами и дубинками силовики ворвались в палаточный лагерь на границе Бурятии и Иркутской области, где ночевал шаман, задержали его и увезли на полицейском автобусе в сторону Улан-Удэ. Днем МВД республики, не называя имени, сообщило: Габышева задержали по поручению следователя за совершение преступления на территории Якутии, его планируют доставить в Якутск. По данным источников информагентств и телеканала «Дождь», его могут обвинить в экстремизме.
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