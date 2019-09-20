От редакции
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Суеверная демократия

Суеверная демократия

Потенциальное обвинение шамана в экстремизме кажется анекдотом, но это вполне логично для страны, где даже высокие чины всерьез относятся к оккультным практикам

Задержание и перспектива уголовного преследования называющего себя шаманом Александра Габышева, направлявшегося в Москву изгнать Владимира Путина, которого шаман называет демоном, – это следствие не только и не столько участия Габышева в протестных акциях, сколько серьезного отношения не последних представителей власти и спецслужб к суевериям и оккультным практикам.

В четверг попутчики Габышева сообщили, что вооруженные автоматами и дубинками силовики ворвались в палаточный лагерь на границе Бурятии и Иркутской области, где ночевал шаман, задержали его и увезли на полицейском автобусе в сторону Улан-Удэ. Днем МВД республики, не называя имени, сообщило: Габышева задержали по поручению следователя за совершение преступления на территории Якутии, его планируют доставить в Якутск. По данным источников информагентств и телеканала «Дождь», его могут обвинить в экстремизме.

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Комментарии
Arty
02:47 20.09.2019
И эти люди из средневековья определяют повестку страны в 21 веке.
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