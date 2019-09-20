Суеверная демократия

Потенциальное обвинение шамана в экстремизме кажется анекдотом, но это вполне логично для страны, где даже высокие чины всерьез относятся к оккультным практикам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Задержание и перспектива уголовного преследования называющего себя шаманом Александра Габышева, направлявшегося в Москву изгнать Владимира Путина, которого шаман называет демоном, – это следствие не только и не столько участия Габышева в протестных акциях, сколько серьезного отношения не последних представителей власти и спецслужб к суевериям и оккультным практикам.

В четверг попутчики Габышева сообщили, что вооруженные автоматами и дубинками силовики ворвались в палаточный лагерь на границе Бурятии и Иркутской области, где ночевал шаман, задержали его и увезли на полицейском автобусе в сторону Улан-Удэ. Днем МВД республики, не называя имени, сообщило: Габышева задержали по поручению следователя за совершение преступления на территории Якутии, его планируют доставить в Якутск. По данным источников информагентств и телеканала «Дождь», его могут обвинить в экстремизме.