Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Человек недели: Павел Устинов
На чем держится дело Павла Устинова
Доверие, ложь и насилие в «московском деле»
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REUTERS
Судья Алексей Криворучко отправил Павла Устинова в колонию на 3,5 года за то, что тот подвернулся под руку росгвардейцу, причинив тому «нравственные страдания и телесные повреждения» (цитата из приговора). По уверению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это «вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии».
Ранее Песков сказал о призывах Юрия Дудя и Кирилла Серебренникова не молчать о политических событиях и репрессиях, поддерживать тех, кто борется за справедливость: есть много «оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы» (слово «разбить» вместо «опровергнуть» или «оспорить» – очень к месту сегодня).
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