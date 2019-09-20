Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Человек недели: Павел Устинов

На чем держится дело Павла Устинова

Доверие, ложь и насилие в «московском деле»

Судья Алексей Криворучко отправил Павла Устинова в колонию на 3,5 года за то, что тот подвернулся под руку росгвардейцу, причинив тому «нравственные страдания и телесные повреждения» (цитата из приговора). По уверению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это «вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии».

Ранее Песков сказал о призывах Юрия Дудя и Кирилла Серебренникова не молчать о политических событиях и репрессиях, поддерживать тех, кто борется за справедливость: есть много «оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы» (слово «разбить» вместо «опровергнуть» или «оспорить» – очень к месту сегодня).

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Комментарии
Pavel St
06:32 20.09.2019
Это Москва, каждое происшествие снимала куча камер с разных ракурсов, и то судьям очевидно, что протестующие виновны. А сколько таких дел можно сшить втихую в регионах, и никто об этом не узнает... Сколько судеб можно поломать, такой простор для карательной машины, красота... Очень похоже, что Устинова готовили для показательного помилования. Чтобы забыли про остальных и приняли новую планку беспредела. Нужно бороться за каждого человека, вытягивать страну из варварства в правовое пространство.
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