Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Патриотизм против псевдопатриотизма

Кто вернет патриотизму доброе имя

Экономист Николай Кульбака о ловушке псевдопатриотизма

Патриотизм давно превратился из обычного слова в тяжелое оружие политической борьбы и в механизм объединения страны перед лицом невзгод или общего противника. Патриотический подъем испытывают добровольцы, идущие на войну, патриотически настроенные болельщики приветствуют своего спортсмена флагами родины. Но в экстазе патриотизма немцы приветствовали победы Гитлера, с патриотическими лозунгами черносотенцы в 1914 г. громили магазины, владельцы которых имели несчастье носить немецкую фамилию, хоть и жили в России не одну сотню лет.

К сожалению, и сейчас патриотизмом прикрывается борьба с инакомыслием, с другими религиями и государствами, из-за чего для многих это слово окрасилось в мрачные тона. В таких обстоятельствах тем более важно не забывать, что сам по себе патриотизм – вовсе не однозначно негативное понятие. Все зависит от того, что мы в него вкладываем.

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