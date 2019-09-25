Кто вернет патриотизму доброе имя

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Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Патриотизм давно превратился из обычного слова в тяжелое оружие политической борьбы и в механизм объединения страны перед лицом невзгод или общего противника. Патриотический подъем испытывают добровольцы, идущие на войну, патриотически настроенные болельщики приветствуют своего спортсмена флагами родины. Но в экстазе патриотизма немцы приветствовали победы Гитлера, с патриотическими лозунгами черносотенцы в 1914 г. громили магазины, владельцы которых имели несчастье носить немецкую фамилию, хоть и жили в России не одну сотню лет.

К сожалению, и сейчас патриотизмом прикрывается борьба с инакомыслием, с другими религиями и государствами, из-за чего для многих это слово окрасилось в мрачные тона. В таких обстоятельствах тем более важно не забывать, что сам по себе патриотизм – вовсе не однозначно негативное понятие. Все зависит от того, что мы в него вкладываем.