Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Цифра недели: 178 лет просуществовала Thomas Cook Group
Почему время Thomas Cook ушло
Новые поколения путешественников все чаще делают выбор в пользу самостоятельно организованных путешествий
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Туристическая отрасль скупа на долгие и яркие истории. Но британский туристический гигант Thomas Cook – исключение, культовый бренд, настоящая легенда.
Началось все еще в далеком 1841 году, когда баптистский священник и ярый борец с пьянством своих соотечественников-англичан Томас Кук организовал для членов созданного им общества трезвости поездку в соседний город по только что построенной железной дороге.
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