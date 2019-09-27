Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Цифра недели: 178 лет просуществовала Thomas Cook Group

Почему время Thomas Cook ушло

Новые поколения путешественников все чаще делают выбор в пользу самостоятельно организованных путешествий

Туристическая отрасль скупа на долгие и яркие истории. Но британский туристический гигант Thomas Cook – исключение, культовый бренд, настоящая легенда.

Началось все еще в далеком 1841 году, когда баптистский священник и ярый борец с пьянством своих соотечественников-англичан Томас Кук организовал для членов созданного им общества трезвости поездку в соседний город по только что построенной железной дороге.

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Комментарии
Lydmila
04:55 27.09.2019
И что на них даже уголовное дело не заведут? Не найдут сокрытия и нецелевое расходование прибыли:))? Так отпустят?)
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