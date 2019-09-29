Гуманизм больной системы
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Гуманизм российской правоохранительной и судебной системы в очередной раз подтвердил свою специфичность: поводом заменить содержание в СИЗО на подписку о невыезде для 75-летнего физика Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене, стало серьезное ухудшение его здоровья, за которое система не хочет нести ответственности.
Кудрявцев, научный сотрудник ЦНИИ машиностроения, провел в СИЗО более года – он был взят под стражу еще в июле 2018 г. Госизменой следствие считает переписку Кудрявцева с бельгийским институтом гидродинамики, в ходе которой ученый якобы передал на Запад секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» в 2011–2013 гг. Допуска к гостайне Кудрявцев не имел, свою вину он отрицает.
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