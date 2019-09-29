От редакции
Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Гуманизм больной системы

Гуманизм больной системы

Перевод физика Виктора Кудрявцева из СИЗО под подписку о невыезде – это не проявление гуманности, а скорее попытка системы снять с себя ответственность за состояние его здоровья

Гуманизм российской правоохранительной и судебной системы в очередной раз подтвердил свою специфичность: поводом заменить содержание в СИЗО на подписку о невыезде для 75-летнего физика Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене, стало серьезное ухудшение его здоровья, за которое система не хочет нести ответственности.

Кудрявцев, научный сотрудник ЦНИИ машиностроения, провел в СИЗО более года – он был взят под стражу еще в июле 2018 г. Госизменой следствие считает переписку Кудрявцева с бельгийским институтом гидродинамики, в ходе которой ученый якобы передал на Запад секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» в 2011–2013 гг. Допуска к гостайне Кудрявцев не имел, свою вину он отрицает.

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Комментарии
Brainsуs
05:29 30.09.2019
Не совсем понятно, почему так долго держат в СИЗО, скорее всего, это одна из разновидность пыток и попытки выбить нужные показания. Если обвинения в госизмене основаны на переписке в интернете, чего , собственно, тянуть кота за хвост? Недели хватить оформить дело и направить в суд. Но если обвинения шаткие и есть большая вероятность, что суд оправдает, то тогда да, надо подержать в СИЗО, глядишь, сломается и наговорит на себя, да и вообще, органы не ошибаются, и просто так держать в тюрьме человека не будут. И чем дольше держат, тем больше желание держать подольше. Налицо явное злоупотребление властью в корыстных целях: выслужиться перед начальством, премии за поимку преступника, карьера, звездочки и пр.
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