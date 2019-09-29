Когда полиция готова оскорбиться

Желание МВД ввести наказания за неуважительные высказывания в ее адрес – это свидетельство того, что полиция не считает возможным добиться уважения к себе миром

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Практика ужесточения закона в ответ на общественное недовольство не новость в современной России, но даже на этом фоне желание полицейских наказывать граждан за неуважительные высказывания в интернете в свой адрес выглядит саморазоблачительно: похоже, силовики окончательно разуверились в возможности завоевать уважение общества мирным путем.

Как сообщил в пятницу «Коммерсантъ», МВД направило на общественное обсуждение поправки в закон «О полиции», предусматривающие административные наказания за оскорбление полицейских в интернете. Описание поправок (но не полный текст поправок) опубликовано на сайте regulation.gov.ru. Из паспорта законопроекта следует, что наказывать предлагается за распространение «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России» – по аналогии с наказанием за публичные проявления неуважения к власти «путем индивидуализации механизма», но как именно – не оговорено. Авторы поправок полагают, что наказание поможет защитить сотрудников МВД «от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства».