Уроки «умного голосования» для выборов Госдумы

Политолог Александр Пожалов о необходимости конкуренции, возвращения избирательных блоков и дебюрократизации допуска на выборы 2021 г.

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Уроки «умного голосования» для 2021 г.

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Не нужно забывать, что в 2019 г. «умное голосование» в Москве было лишь способом общепротестного выбора «кого угодно» Евгений Разумный / Ведомости

«Умное голосование» – новый проект Алексея Навального – стал одним из самых обсуждаемых итогов выборов 2019 г. в Москве. Мне уже приходилось писать о парадоксе: «умному голосованию» могут быть благодарны как в оппозиции, так и во власти. Оппозиции нынешняя кампания Навального – в отличие от бойкота выборов в Мосгордуму в 2014 г. – помогла усилить протестную мобилизацию и принесла не менее 10 внеплановых побед. Власти несколько ошибок «умного голосования», не получивших объяснения от авторов, сохранили итоговое большинство в Мосгордуме.

Такая двусмысленность результатов «умного голосования» неизбежно ставит вопрос: может ли эта технология снова выстрелить в Москве – на выборах Госдумы 2021 г.?