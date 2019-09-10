Кто выиграл выборы

И власть, и оппозиция могут считать единый день голосования успешным для себя — но это разные победы

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Итоги прошедших в воскресенье выборов показали, что их кремлевские кураторы готовы реагировать на прежние вызовы, но не всегда способны купировать новые проявления недовольства, вызванные острым дефицитом политического представительства значительных групп общества. Как следствие, проблемы на губернаторских выборах – главное событие осенних выборов 2018 г. – сменились в 2019 г. не всегда приятными для власти итогами выборов голосования в региональные заксобрания. Однако и протестное голосование само по себе не решает полностью проблемы политического представительства.

Окончательные итоги единого дня голосования 8 сентября еще предстоит оценить, но ключевые тенденции заметны уже сейчас. Представители власти и партии власти уже объявили результаты своей победой: секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал результат для партии «позитивным» и заявил, что он «превзошел все наши самые оптимистические прогнозы». Администрация президента может записать себе в актив исход губернаторских выборов: ей удалось предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда назначенные в столице победителями кандидаты неожиданно проиграли сразу в нескольких регионах. На этот раз даже непопулярные кандидаты власти смогли избраться в первом же туре. Другое дело, что эта победа – местами чисто технологическая: результат был достигнут не политическими, а преимущественно административными методами, за счет зачистки бюллетеней от всех сколько-нибудь потенциально опасных кандидатов от оппозиции или вообще отказа системных партий выдвигать серьезных конкурентов власти. Такая зачистка помогла избраться, например, непопулярному в городе врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Однако его победу нельзя назвать эффектной. Самоснятие с выборов его главного конкурента, кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко, привело к падению явки: по сравнению с выборами губернатора 2014 г. она снизилась на 8,5 п. п. до 29,8%.