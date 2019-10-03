Как система отбора судей делает их зависимыми от силовиков

Социологи Вадим Волков и Арина Дмитриева о том, как менялся состав Кадровой коллегии при президенте

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

В большинстве стран судей назначает глава государства. Однако это конституционное положение может применяться совершенно по-разному. Обычно глава государства полагает, что судейское сообщество само способно отобрать лучших. Тем более если отбор происходит через систему специальной подготовки судей, которая длится 2–5 лет, а судьи назначаются по результатам сложных проверок и экзаменов (см. «Как учить хороших судей», «Ведомости» от 21.12.2017). Уважая принцип автономии судебной системы, глава государства выполняет символическую функцию, наделяя кандидата высоким статусом судьи, но содержательно в процесс отбора не вмешивается.

Российская ситуация сильно отличается. Верная еще советским принципам госуправления, нынешняя система во главу угла ставит вопрос кадрового отбора. Мы уже рассказывали про систему первичного отбора и рекомендации судей со стороны судейского сообщества – квалификационные коллегии судей при судах субъектов Федерации (см. описание их работы «Кому доверить выбор судей», «Ведомости» от 22.03.2018). Они отсеивают около 40% кандидатов. Этот фильтр успешно проходят преимущественно бывшие сотрудники судебно-правоохранительной системы, заручившиеся поддержкой председателей судов.