В чем геройский подвиг Сергея Чемезова

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Евгений Разумный / Ведомости

Существующая сейчас в России система государственных наград структурирована вроде бы вполне логично. Если солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик или мичман отличится в боях по защите Отечества или проявит героизм при выполнении миротворческой миссии – он кандидат на получение Георгиевского креста. Совершил смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни? Это заслуживает ордена Мужества. Укрепил российскую государственность, приложился к социально-экономическому развитию страны, добился прорыва в научно-исследовательской деятельности, стал великим спортсменом? Тут уже речь об ордене «За заслуги перед Отечеством» может пойти. Ну а если человек является выдающимся государственным или общественным деятелем, чьи заслуги способствовали процветанию, величию и славе России, то можно даже получить орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Звание Героя России, исходя из положения об этой государственной награде, присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». При этом понятие этого самого подвига, как показывает практика, трактуется крайне широко. Это звание получают космонавты (за полеты в космос) и гидронавты (за работу на больших глубинах), военные, совершившие подвиг в бою. Его присваивают и гражданским: например, командиру лайнера Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, сумевшим посадить самолет с двумя неисправными двигателями на кукурузное поле в районе аэропорта «Жуковский» и сохранившим тем самым жизни 226 пассажирам. Иногда награда находит совсем уж неожиданных, но и вправду настоящих героев: так, в 2007 г. таким стал житель села Боржигантай (Читинская обл.) чабан Бабу-Доржо Михайлов, спасший с риском для жизни от пожара отару овец общим числом 525 голов.