На фоне падения доверия к телевидению как источнику информации власть хочет повысить уровень позитива в интернете – но и тут шансы на успех призрачны

Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Патриоты на позитиве

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Очередная попытка государства скрасить гражданам картину будней – проект распространения хороших новостей отечественного производства в интернете – едва ли глобально улучшит информационный фон, зато позволит заработать «правильным» медиаресурсам.

В пятницу в Сочи на заседании наблюдательного совета АНО «Страна возможностей» директор РОЦИТа Сергей Гребенников посетовал на обилие отрицательных новостей и эмоций в интернете, сделав «страшный вывод» о нежелании пользователей соцсетей делиться радостными событиями, и сообщил о запуске конкурса позитивных новостей под названием #счастьеесть, который поможет людям рассказывать о положительных эмоциях и сделает страну счастливее. Идею подхватил и развил Владимир Путин. Он попенял журналистам на приоритетное освещение плохих новостей и отметил, что гранты для конкурса позитива – уже хорошая новость.