От редакции
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Патриоты на позитиве

Патриоты на позитиве

На фоне падения доверия к телевидению как источнику информации власть хочет повысить уровень позитива в интернете – но и тут шансы на успех призрачны

Очередная попытка государства скрасить гражданам картину будней – проект распространения хороших новостей отечественного производства в интернете – едва ли глобально улучшит информационный фон, зато позволит заработать «правильным» медиаресурсам.

В пятницу в Сочи на заседании наблюдательного совета АНО «Страна возможностей» директор РОЦИТа Сергей Гребенников посетовал на обилие отрицательных новостей и эмоций в интернете, сделав «страшный вывод» о нежелании пользователей соцсетей делиться радостными событиями, и сообщил о запуске конкурса позитивных новостей под названием #счастьеесть, который поможет людям рассказывать о положительных эмоциях и сделает страну счастливее. Идею подхватил и развил Владимир Путин. Он попенял журналистам на приоритетное освещение плохих новостей и отметил, что гранты для конкурса позитива – уже хорошая новость.

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Комментарии
Arty
03:08 07.10.2019
Представляю ,сколько будет дизлайков под этими т.н. позитивными новостями,если только сразу не выключат возможности комментирования. Попытка замены "черных очков мировосприятия" на розовые выглядит полным идиотизмом. Все равно что вместо еды показывать голодному человеку картинки с изображением разных вкусностей.
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