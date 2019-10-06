Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Ростовское ожесточение
Намерения строгого режима
Ростовский суд вынес беспрецедентно суровый приговор молодым ростовчанам за политический активизм, принятый за попытку организации «массовых беспорядков»
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Крайне жесткий приговор молодым людям по «ростовскому делу» о несостоявшейся «революции» оппозиционера Вячеслава Мальцева призван запугать оппозиционно настроенную молодежь – теперь и в регионах.
Ростовский облсуд в пятницу приговорил 24-летнего Владислава Мордасова к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, 19-летнего Яна Сидорова – к шести годам и пяти месяцам, признав их виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 212 УК). Еще один фигурант дела – 20-летний Вячеслав Шашмин осужден за покушение на участие в «массовых беспорядках» на три года условно. Это беспрецедентно суровый приговор, вынесенный за одни только намерения, да и те, как считают правозащитники, надуманные.
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