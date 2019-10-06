Новая прозрачность Дональда Трампа

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Andrew Harnik / AP Photo

Много лет Дональда Трампа пытались поймать на компрометирующих связях с враждебной Россией, а поймали на порочащих разговорах с президентом дружественной Украины. Представитель спецслужб, который по роду занятий знал, о чем Трамп говорил по телефону с Владимиром Зеленским, доложил наверх, что президент США требовал от украинского президента помочь скомпрометировать вероятного будущего соперника на президентских выборах 2020 г., Джо Байдена. Чтобы опровергнуть обвинения, Белый дом опубликовал запись разговора, но оппоненты Трампа, наоборот, увидели в расшифровке доказательства разоблачений, и демократическое большинство в палате представителей начало процедуру импичмента.

Еще в марте демократы – главы комитетов конгресса настаивали на том, чтобы их ознакомили с содержанием переговоров Трампа с Путиным и правящим саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом (и допросили работавших на их встречах переводчиков). Уравновесить публичность, которой предан разговор с Зеленским, можно только другой публичностью. Ясно, что уровень доступа, который требует предоставить к разговорам Путина и Трампа глава комитета конгресса по разведке Адам Шифф с коллегами, после публикации полного текста разговора с Зеленским не ограничится возможностью ознакомления с ними в секретной комнате: журналисты, политики и избиратели захотят сравнить. И уж если разговор с Зеленским предали полной огласке, утаить разговоры с Путиным тем более не дадут. Несколько бывших чиновников тут же рассказали, что во время первого телефонного разговора двух президентов Трамп «заискивал» перед Путиным.