Почему решение ВТО по Airbus не поможет восстановлению честной конкуренции

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Сложно было найти менее подходящий момент для обнародования решения ВТО о том, что США могут ввести пошлины до 100% на европейские товары на $7,5 млрд в отместку за получение госсубсидий авиастроительной компанией Airbus. Крупнейшее по сумме разрешение на принятие контрмер в истории ВТО дано, когда перспективы крупнейшего же торгового конфликта нашего времени – между США и Китаем – остаются совершенно неопределенными, а Вашингтон грозит нанести удар и по Европе. Которая обещает не остаться в долгу. И все это в ситуации, когда мировая экономика балансирует на грани рецессии.

Некоторую абсурдность добавляет то, что решение вынесено по делу, тянущемуся 15 лет. При этом в начале 2020 г. ВТО, по-видимому, нивелирует нынешний вердикт объявлением о контрмерах, которые ЕС может применить по отношению к США, – ранее организация признала, что Boeing получал налоговые льготы и выгоду от исследований, проведенных государственными организациями.