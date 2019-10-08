Как сделать госкорпорацию из чего угодно выгодного
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Название госкорпорации, создание которой серьезно анонсировал Владимир Путин, понятное дело, я придумал. Логика чиновников мне недоступна, но предположу, что они, скорее, назовут ее как-то по-другому, «Росздрав» например.
Но суть не изменится: социальная функция государства должна быть коммерциализирована, вот что говорит глава государства. И конкретизирует: создана эта госкорпорация будет со всеми зданиями, сооружениями и показателями. Президент, таким образом, делает акцент на активах и эффективности, а вовсе не на качестве и всеохватности медицинской помощи. Я еще раз это скажу: ближайшее, что лежит у национального лидера в голове насчет медицины, – здания и сооружения, потом эффективность. А следом Путин рассуждал, надо ли упразднить страховую медицину или (интерпретирую его слова) можно будет направить страховые деньги в сторону новой госкорпорации. Она же, как всякая корпорация, должна преследовать уставную цель извлечения прибыли. О самочувствии граждан их избранник не сказал.
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