Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Компания недели: Госкорпорация «Росмедицина»

Как сделать госкорпорацию из чего угодно выгодного

Вслед за условной «Росмедициной» для коммерциализации госуслуг логично ждать появления и «Росследствия», и «Росполиции», и «Росгосадминистрации президента»

Название госкорпорации, создание которой серьезно анонсировал Владимир Путин, понятное дело, я придумал. Логика чиновников мне недоступна, но предположу, что они, скорее, назовут ее как-то по-другому, «Росздрав» например.

Но суть не изменится: социальная функция государства должна быть коммерциализирована, вот что говорит глава государства. И конкретизирует: создана эта госкорпорация будет со всеми зданиями, сооружениями и показателями. Президент, таким образом, делает акцент на активах и эффективности, а вовсе не на качестве и всеохватности медицинской помощи. Я еще раз это скажу: ближайшее, что лежит у национального лидера в голове насчет медицины, – здания и сооружения, потом эффективность. А следом Путин рассуждал, надо ли упразднить страховую медицину или (интерпретирую его слова) можно будет направить страховые деньги в сторону новой госкорпорации. Она же, как всякая корпорация, должна преследовать уставную цель извлечения прибыли. О самочувствии граждан их избранник не сказал.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике