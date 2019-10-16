От редакции
Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Полиция торопится на пенсию

Когда полицейские не доверяют государству

Спешный выход на пенсию, пока не изменились правила, означает, что подвоха от властей ждут даже привилегированные сословия

Даже представители относительно привилегированных слоев российского общества, в частности полицейские, не доверяют государству и опасаются его отказа выполнять принятые ранее финансовые и социальные обязательства.

Численность российской полиции за последний год снизилась из-за увольнения многих сотрудников, написал в среду РБК. В результате укомплектованность МВД личным составом в 2018 г. оказалась самой низкой за последние годы – 92,6% и уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 3,6 п. п. и на 1,6 п. п. – по сравнению с 2017 г. Счетная палата, проверявшая реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отметила, что сокращение сотрудников во многом вызвано увольнением большого числа получивших право выйти на пенсию по выслуге лет.

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04:58 17.10.2019
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