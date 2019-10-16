Когда полицейские не доверяют государству

Спешный выход на пенсию, пока не изменились правила, означает, что подвоха от властей ждут даже привилегированные сословия

Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Полиция торопится на пенсию

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Даже представители относительно привилегированных слоев российского общества, в частности полицейские, не доверяют государству и опасаются его отказа выполнять принятые ранее финансовые и социальные обязательства.

Численность российской полиции за последний год снизилась из-за увольнения многих сотрудников, написал в среду РБК. В результате укомплектованность МВД личным составом в 2018 г. оказалась самой низкой за последние годы – 92,6% и уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 3,6 п. п. и на 1,6 п. п. – по сравнению с 2017 г. Счетная палата, проверявшая реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отметила, что сокращение сотрудников во многом вызвано увольнением большого числа получивших право выйти на пенсию по выслуге лет.