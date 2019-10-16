Когда полицейские не доверяют государству
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Даже представители относительно привилегированных слоев российского общества, в частности полицейские, не доверяют государству и опасаются его отказа выполнять принятые ранее финансовые и социальные обязательства.
Численность российской полиции за последний год снизилась из-за увольнения многих сотрудников, написал в среду РБК. В результате укомплектованность МВД личным составом в 2018 г. оказалась самой низкой за последние годы – 92,6% и уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 3,6 п. п. и на 1,6 п. п. – по сравнению с 2017 г. Счетная палата, проверявшая реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отметила, что сокращение сотрудников во многом вызвано увольнением большого числа получивших право выйти на пенсию по выслуге лет.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}