Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Патриотизм на автомате
Патриотизм на автомате
Даже в XXI веке уроки патриотического воспитания в России заканчиваются сборкой-разборкой АК-47
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Военизация воспитания и милитаристское понимание патриотизма и российской цивилизации воплощаются в российской школе в причудливых формах, сочетающих советские уроки НВП и современные навыки оформления электронных презентаций.
На днях Министерство просвещения распространило методические указания о проведении тематического урока в честь отмечаемого 10 ноября 100-летия оружейного конструктора, изобретателя знаменитого автомата АК-47 Михаила Калашникова. В рекомендациях указано, что цель уроков – «формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как основы национального самосознания россиян» и «воспитание российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности школьников».
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