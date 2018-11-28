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Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Когда отцы воюют

Почему в 2018 году дети пишут письма «папе на фронт»

За милитаризацией взрослого сознания пришло время милитаризации и детского мира
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Советские дети пели «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», но в новой милитаризованной российской реальности эти слова, похоже, уже не актуальны. Бурю возмущения родителей вызвало задание из учебника по литературному чтению для четвертого класса, где 10-летним детям предлагается написать «письмо отцу на фронт». Такие задания хорошо вписываются в политическую повестку и созвучны заявлениям первых лиц о народе, который готов умереть в войне, но на пути милитаризации теперь еще и детского сознания встает неожиданная проблема: дети плачут.

Задание написать такое письмо отцу по итогам изучения стихотворения советской поэтессы Елены Благининой «Папе на фронт» получила в петербургской школе 10-летняя дочь научного сотрудника Российского института истории искусств Ольги Федорченко. Девочка расплакалась, пишет Федорченко, как и многие ее одноклассники, написавшие, что «90% тебя убьют». Учебник, содержащий такое задание, разработан в соответствии с федеральными госстандартами для начальной школы, имеет гриф РАО, рекомендован Минобразованием, его используют 12% школ Петербурга, сообщил городской комитет по образованию. «Задание может показаться ребенку грустным <...> но дети должны знать историю России», – сообщила пресс-служба комитета.

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