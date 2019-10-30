Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: В пользу присяжных и подсудимых

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Андрей Гордеев / Ведомости

Почти полтора года назад в России в районных судах появились присяжные. Эта реформа, инициированная руководством Верховного суда, направлена на повышение доверия людей к правосудию через участие в нем. Каковы итоги?

Я уже рассказывала о краткосрочных – первых шести месяцев – результатах реформы (см. «Присяжные районного масштаба», «Ведомости», 13.02.2019). Она стала шоком для заметной части системы уголовного преследования в России. Впервые присяжные стали заседать на районном уровне, а размер коллегии уменьшился с 12 человек до 8 на уровне областных судов и установлен в 6 человек – на уровне районных.