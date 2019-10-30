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Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: В пользу присяжных и подсудимых

В пользу присяжных и подсудимых

Социолог Екатерина Ходжаева о результатах первого года работы судов присяжных в районных судах

Почти полтора года назад в России в районных судах появились присяжные. Эта реформа, инициированная руководством Верховного суда, направлена на повышение доверия людей к правосудию через участие в нем. Каковы итоги?

Я уже рассказывала о краткосрочных – первых шести месяцев – результатах реформы (см. «Присяжные районного масштаба», «Ведомости», 13.02.2019). Она стала шоком для заметной части системы уголовного преследования в России. Впервые присяжные стали заседать на районном уровне, а размер коллегии уменьшился с 12 человек до 8 на уровне областных судов и установлен в 6 человек – на уровне районных.

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Комментарии
mike1000999
05:11 31.10.2019
"Оправдания составили пятую часть решений (20,8%) в судах с присяжными на районном уровне и чуть увеличились, немного не достигнув этой же доли, на областном (18,9%)" - Самое интересное, что в царской России, до 1917 г., показатели были примерно такими же. А почти 100 % обвинительных приговоров в обычных судах говорит только о плохой законности, только и всего!
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