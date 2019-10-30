Что можно Сбербанку и больше никому
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Сбербанк, покупатель доли в очередном крупном российском интернет-активе – Mail.ru Group, два года назад написал стратегию собственного развития до 2020 г. (можно почитать у него на сайте). В ней помимо прочего сказано, что Сбербанк сможет конкурировать с глобальными технологическими компаниями, главный способ достичь цели – «формирование клиентского опыта, причем не только в финансовой, но и в других сферах», а под заголовком «Главные вызовы» значится и такой пассаж: «Нам также нужно построить основу экосистемы в нефинансовых отраслях».
Какие глобальные технологические компании Сбербанк считает конкурентами, становится ясно из англоязычной (русской версии на сайте нет) презентации: это Google и Amazon, а еще Сбербанк стратегически цитирует покойного Стива Джобса, так что, очевидно, и Apple среди конкурирующих организаций. Упоминаются также Tesco Mobile (виртуальный оператор, организованный сетью магазинов Tesco) и Virgin Mobile (мобильный оператор, входящий в конгломерат Virgin Ричарда Брэнсона) – в связи с виртуальным мобильным оператором Сбербанка. Перечисляет банк и экосистемы «Яндекса» и Mail.ru, а также Facebook и Alphabet, материнскую компанию Google.
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