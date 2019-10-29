Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Сбербанк засел в интернете

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Греф – член совета директоров «Яндекса», конкурента Mail.ru Group Евгений Разумный / Ведомости

Необязывающее соглашение Сбербанк подписал с Газпромбанком – о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group. Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов.

О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн. Президент Сбербанка Герман Греф – член совета директоров «Яндекса», конкурента Mail.ru Group, подтвердил представитель «Яндекса», но не сказал, покинет ли Греф совет после сделки с Газпромбанком.

Пределы взаимной информационной открытости «Яндекса» и Mail.ru Group могут быть предметом исследования антимонопольного регулятора, считает партнер антимонопольной практики BCLP Виталий Дианов. «Ведомости» не получили ответов на запросы из Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«МФ технологиям» принадлежит 11,5 млн акций Mail.ru Group класса А, это 58,9% голосов, у Газпромбанка – 35% «МФ технологий», ее совладельцы – «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех».