Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group
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Необязывающее соглашение Сбербанк подписал с Газпромбанком – о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group. Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов.
О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн. Президент Сбербанка Герман Греф – член совета директоров «Яндекса», конкурента Mail.ru Group, подтвердил представитель «Яндекса», но не сказал, покинет ли Греф совет после сделки с Газпромбанком.
Пределы взаимной информационной открытости «Яндекса» и Mail.ru Group могут быть предметом исследования антимонопольного регулятора, считает партнер антимонопольной практики BCLP Виталий Дианов. «Ведомости» не получили ответов на запросы из Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«МФ технологиям» принадлежит 11,5 млн акций Mail.ru Group класса А, это 58,9% голосов, у Газпромбанка – 35% «МФ технологий», ее совладельцы – «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех».
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