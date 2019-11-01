Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: «Чапаев» и миф о Чапаеве

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Кадр из фильма «Чапаев»

85 лет назад, в ноябре 1934 г., в кинотеатрах и клубах СССР начался показ фильма «Чапаев», превративший в миф Василия Чапаева и сам ставший легендой. Весной 1933 г. режиссеры «Ленфильма» Сергей и Георгий Васильевы (однофамильцы, не братья) получили сценарий Анны Фурмановой, жены автора повести о Чапаеве и его соратниках Дмитрия Фурманова. История заинтересовала Васильевых, но их не устроило, что главным героем стал комиссар, а не начдив. Режиссеры переработали текст и в конце 1933 г. подали заявку на съемку фильма «о руководящей роли партии в эпоху становления Красной армии».

Съемку начали, детально обсудив содержание ленты. В 1930-е гг. кино было «важнейшим из искусств» и выполняло задачи, решаемые сейчас федеральными телеканалами: не только отвлекало зрителей от повседневности и погружало в мир иллюзорного благополучия, но и воспитывало у аудитории уверенность в правильности избранного страной пути и непогрешимости ее руководства. Эмоциональная индоктринация доступным для обывателя языком дополняла работу пропаганды.