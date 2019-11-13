Почему стояние на Угре не может быть праздником для всей страны

Милитаризация патриотизма не только на федеральном, но и на региональном уровне чревата межнациональными конфликтами

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Милитаризация государственного патриотизма и популяризация версии прошлого, в которой история России представляется цепью военных побед, приводит к опасному для многонациональной России тиражированию таких идей на региональном уровне.

Вечером 11 ноября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу о признании дня успешного для русского войска стояния на реке Угре в ноябре 1480 г. (оно считается днем прекращения вассальной зависимости Руси от Золотой Орды) памятной датой России. Артамонов выразил надежду, что вскоре 11 ноября будет отмечать вся страна (в Калужской области дата отмечается с 2017 г.). Летом 2019 г. депутат от Калужской области, единоросс Геннадий Скляр внес в Госдуму поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах», предложив считать «великое стояние на Угре» одной из памятных дат. К Скляру позднее присоединились еще 20 депутатов, идею в своем отзыве в целом поддержало и правительство. Против выступили власти Татарстана, рассмотрение поправок было перенесено. 12 ноября в пресс-службе Госсовета Татарстана «Ведомостям» подтвердили негативное отношение к инициативе.