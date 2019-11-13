Коррупция с конфискацией

Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобы родных и знакомых экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которых в 2017 г. суд постановил изъять имущество на сумму более 9 млрд руб. Заявители – родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги – сочли, что суд неправомерно применил к ним нормы законодательства о контроле за расходами чиновников, ведь они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. КС сослался на решение райсуда, признавшего, что конфискованное имущество было приобретено за счет доходов Захарченко (правда, Генпрокуратура не представила прямых доказательств их незаконности) и что заявители имели возможность, но не смогли подтвердить законное происхождение средств для приобретения этого имущества. Проверять же законность решения райсуда и обоснованность обстоятельств, на которых оно основано, КС не должен.